شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وجنوب أفريقيا يبحثان العلاقات الثنائية والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة، مع وفد من جمهورية جنوب أفريقيا برئاسة أمين الصندوق لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بجنوب أفريقيا بول مشاتالي، مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تطرق إلى استعراض الملفات ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.