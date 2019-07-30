بغداد ترفض عقوبات "الخزانة الأمريكية" ضد 4 سياسيين عراقيين

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن مستشار الأمن الوطني في الحكومة العراقية فالح الفياض، الثلاثاء، رفض بلاده للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، ضد أربعة سياسيين بينهم قياديان في الحشد الشعبي.

وقال الفياض للصحفيين في بغداد، عقب مؤتمر صحفي بشأن موقف بلاده من العقوبات، إنه "لا قيمة لأي عقوبات أو إجراءات لا يقرها القانون العراقي، ونحن نعتز بكل شخصياتنا العراقية، والذين يُساءلون يجب أن يتم ذلك وفق القانون العراقي".

وأضاف: "العقوبات التي أُعلنت ذات بعد سياسي واضح، ونحن لا نتعامل معها ولا نقرها، والقانون العراقي هو الفيصل"، مؤكدا أن العراق ذو سيادة، "ولا يمكن أن يحكم بهذه الآليات".

وفي 18 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 عراقيين، تتهمهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد، هم القياديان في الحشد الشعبي، ريان الكلداني ووعد قادو، والمحافظان السابقان أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين (شمال)، ونوفل العاقوب محافظ نينوى (شمال).

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و"الكلداني"، قائد "اللواء 50" أو "كتائب بابليون" (تابع للحشد الشعبي الموالي لإيران) مسؤول عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تواطأ أو شارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر"، وفق البيان الأمريكي.

أما "قادو"، فقائد "اللواء 30" (تابع للحشد)، ومسؤول في كيان "تورط في أو ارتكب أعضاؤه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، بحسب ذات البيان.

وتأتي العقوبات في وقت تشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.