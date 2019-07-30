محكمة مصرية ترفض قبول دعوى إسقاط الجنسية عن ابنة مرسي

إسطنبول / الخليج 365

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بعدم قبول دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن الشيماء، ابنة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأفادت البوابة الإلكترونية لصحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، أن "محكمة القضاء الإداري، قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط، لتجنسها بالجنسية الأمريكية، دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة".

وقالت المحكمة: "لا بد من توافر شرط لقبول دعوى الإلغاء، هو أن يكون المدعي في حالة قانونية، تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى".

Advertisements

ودون أن يذكر الحكم أو منطوقه، قال أحمد محمد مرسي، المتحدث باسم أسرة الرئيس الراحل: "نحن مسلمون مصريون عرب وطنيون (..) عقيدتنا وتراب أوطاننا وأوقافنا الإسلامية وقيمنا أغلى من الدنيا كلها ولو وزنت الذهب".

وأضاف نجل مرسي، عبر صفحته في "فيسبوك": "لا أنتم تملكون صكوك الإسلام ولا الوطنية ولا العروبة".

وتابع: "صادروا أموالنا وحرياتنا وحتى حقنا في الحياة، ولكن والله وتالله وبالله، لا نغيّر ولا نُبدل ولا نتبدل، وعند الله الحق العدل الملتقى والحساب".

و17 يونيو/ حزيران الماضي، توفي مرسي أثناء محاكمته، بعد 6 سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم، ما أثار غضبا شعبيا واسعا وفعاليات عربية وغربية، وسط صمت مصري وعربي وغربي رسمي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.