لأول مرة.. واشنطن تمنح وسام الاستحقاق لقائد عسكري عراقي

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، أن واشنطن منحت رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي وسام الاستحقاق العالي، كأول ضابط في تاريخ البلاد يناله.

وقالت الوزارة، في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365، إن الولايات المتحدة "منحت وسام الاستحقاق العالي لرئيس أركان الجيش، وذلك للإنجازات المتميزة والمبهرة في حربه ضد الإرهاب".

وأوضحت أنه "تمت المصادقة على وسام الاستحقاق العالي من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي".

وأوضحت الوزارة أن "الوسام هو واحد من اثنين من الأوسمة العسكرية الأمريكية التي يتم ارتدائها على الرقبة، ويعد من أعلى الأوسمة التي يكرم بها القادة ذوي الرتب العليا".

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وخوّل رئيس الولايات المتحدة في عام 1942 الكونغرس صلاحية منح وسام الاستحقاق والجدارة لكبار القادة العسكريين في العالم.

واضافت الوزارة، أن "هذا الوسام يعطى لأول مرة لضابط عراقي منذ قيام الدولة العراقية"، دون أن تشير الى تفاصيل منحه أو استلامه للوسام.

وتولى الغانمي منصب رئيس أركان الجيش بالوكالة في يوليو/ تموز 2015، إبان معارك تحرير شمال وغربي البلاد من تنظيم "داعش" الإرهابي.

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