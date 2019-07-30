صحيفة روسية: "الدرع" شركة أمنية محلية جديدة تنشط في سوريا

أنقرة / الخليج 365

كشفت صحيفة روسية عن وجود شركة أمنية محلية خاصة جديدة تلعب دورًا في الأنشطة العسكرية بسوريا.

وذكرت صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية أن "3 عناصر روس قتلوا بسوريا، في يونيو/ حزيران الماضي، جراء تعرضهم للقصف، وأن المسؤولين العسكريين الروس لا يملكون معلومات حول القتلى".

وأشارت إلى أن القتلى المأجورين ينتمون لشركة تسمى "شيت" (الدرع) الأمنية الخاصة الروسية، وغير المسجلة رسمياً، على غرار شركة "فاغنر" العسكرية ذائعة الصيت.

وتنتشر في سوريا شركات أمنية عسكرية روسية؛ مثل "مجموعة فاغنر"، و"فيغا"، و"اتحاد سلاف"، و"موران".

ووفق الصحيفة نفسها، فإن الجنود المأجورين الملقبين بـ"تانكيست"، و"شامان"، و"كايرات"، قتلوا في اشتباك وقع شمال مدينة تدمر وسط سوريا.

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وأشارت إلى أن تقارير مقتلهم أعدها ضابط سوري باللغة العربية، وختمت في قاعدة حميميم الروسية بمحافظة اللاذقية.

وذكر الصحيفة أن الجنود الثلاثة يعملون، منذ 2018، لصالح شركة عسكرية خاصة تابعة لوحدة القوات الخاصة الجوية بمدينة "كوبينكا" الروسية.

وكشفت هوية اثنين من الجنود، موضحة أنهما قاتلا إلى جانب انفصاليين ضد الحكومة الروسية شرق أوكرانيا، قبل العمل كجنود مأجورين لصالح شركة "الدرع".

وظهرت شركة "الدرع" العسكرية الخاصة لأول مرة عام 2018، ومركزها مدينة "كوبينكا" التابعة للعاصمة موسكو، حيث يعتقد أنها تتبع لوحدة القوات الخاصة في القوات الجوية لروسيا.

ومع أنه لم يتم الكشف عن صاحب الشركة، إلا أن تقارير أشارت إلى وقوف موظفين في وزارة الدفاع وضباط سابقين في روسيا وراء الشركة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.