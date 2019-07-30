ترقية #حمود_العتيبي للمرتبة الـ ١٥ بـ #وزارة_الإعلام

صحيفة الخليج الالكترونية صدرت موافقة مجلس الوزراء اليوم على ترقية الأستاذ حمود بن عبدالرحمن العتيبي، مدير عام مكتب وزير الإعلام، إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام.

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