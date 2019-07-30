الكوريون يغنون لـ “الجسمي” وشيريهان تثني ذلك

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – ريم حنبظاظة: شاركت الفرقة الكورية “boys in groove” فيديو للفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي، يغنون به أغنية “بشرة خير” باللغة العربية، الأغنية التي انشهرت عام 2014 للفنان الاماراتي حسين الجسمي، والتي غناها لأم الدنيا مصر.

وشكر حسين الجسمي عبر حسابه الشخصي على تويتر الفرقة الكورية، واستخدم الأحرف الكورية تقديراً لهم.

انهالت التعليقات بعدها على حساب الجسمي، وجاء التعليق الأبرز من الفنانة المصرية شيريهان، حيث اعادة التغريدة وكتبت،”مبدع⁩ فنياً وإنسانياً و ⁧‫علم‬⁩ جميل لفنه وشعبه وبلاده”.

‪وجاء رد الجسمي بالشكر والامتنان، فتعيد التغريدة شيريهان وتعلق كاتبه، ” ربي ‬ يحميك ويحفظك ويلهمك كمان وكمان، ويزيدك إبداع وعطاء وفن وإنسانيه وحب العالم أجمع .. فأنت تستحق كل الإحترام والحب والتقدير”.

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‏الجدير بالذكر أغنية “بشرة خير”، من الحان عمرو مصطفى وكلمات أيمن بهجت قمر، وتدعو الأغنية المواطنين للنزول للتصويت بانتخابات الرئاسة في جمهورية مصر يومى 26 و27 مايو عام 2014.