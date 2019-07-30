شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يستدعى طفلا فلسطينيا ثانيا للتحقيق فى أقل من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الثلاثاء، الطفل قيس فراس عبيد البالغ من العمر 6 سنوات من العيسوية فى القدس المحتلة، بعد استدعائها الطفل محمد عليان (4 سنوات) مساء أمس.

وأفادت مصادر محلية فى بلدة العيسوية بأن قوات الاحتلال استدعت الطفل قيس بإرسال بلاغ رسمى إلى عائلته، للحضور إلى مركز التحقيق في القدس المحتلة غدا الأربعاء الساعة الثامنة صباحا.

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وكانت سلطات الاحتلال سلمت أمس استدعاء تحقيق للطفل المقدسي محمد عليان (4 سنوات) من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، بحجة "القاء حجارة باتجاه مركبة لقوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة"، إلا أنها لم تحقق معه بعد وصوله المركز مع والده تحت ضغط شعبي من الأهالي.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ولاحقت الطفل عليان وخلال ذلك تواجدت عائلته في المكان وطالبتها الشرطة بإحضاره في اليوم التالي للتحقيق في مركز الشرطة.