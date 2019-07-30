شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية الكويت يبحث مع نظيره العراقى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح، اليوم الثلاثاء، مع وزير داخلية العراق الفريق الدكتور ياسين الياسرى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، إن وزير الداخلية أكد خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الكويت والعراق، وحرص القيادة السياسية في الدولتين على تذليل كافة الصعاب لدعم هذه الروابط وتوحيد الرؤى بشأن كافة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح الجراح ، أن اللقاء تخلله عقد جلسة مباحثات بين الجانبين تم خلالها مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تفعيل التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين خاصة في مراقبة الحدود البرية والبحرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والسلاح.

من جانبه أعرب وزير الداخلية العراقي ، عن عميق شكره وامتنانه على حفاوة الاستقبال وارتياحه العميق لما تم بحثه من موضوعات خلال اللقاء، مبينا أن هناك توافقا كاملا بين رؤى الجانبين.