شكرا لقرائتكم خبر عن صور متداولة.. تصميمات «البقالات» وفق اللائحة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتصاميم قيل إنها المعتمدة في اللائحة المحدثة للاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية.

يُذكر أن اللائحة كانت قد نصَّت على أن تكون واجهات المحلات زجاجية تسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج.

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كما تضمنت اللائحة اشتراطات خاصة بلوحات المحلات وتصاميم موحدة للمنشآت التي لا تملك علامات تجارية، أو هويات بصرية مسجَّلة.