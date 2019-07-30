السعودية تودع 250 مليون دولار في المركزي السوداني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عملاء بفرع للبنك المركزي السوداني قالت وزارة المالية السعودية في بيان يوم الثلاثاء إن السعودية أودعت 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي لدعم مركزه المالي. يأتي ذلك في إطار حزمة مع الإمارات العربية المتحدة قيمتها 500 مليون دولار أُعلنت في ابريل نيسان. وقالت الوزارة إن هدف الوديعة هو تخفيف الضغط عن الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.

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