“جوجل” تقفز بالمنافسة لفضاء آخر.. أعلنت عن هاتف يتخطى مرحلة اللمس

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

نشرت “جوجل”، رسالة على مدونتها كشفت خلالها عن هاتفها الجديد المقرر طرحه في الخريف المقبل “بيكسل 4” الذي يمثل قفزة جديدة في عالم الهواتف المحمولة.

ويمكن التحكم بالهاتف جزئيا دون لمسه من خلال حركات اليدين التي ترصدها أجهزة استشعار، كما يمكن فتح قفله من خلال تقنية التعرف على الوجوه، ولن تنقل البيانات الشخصية المجمعة في هذا الجهاز إلى خدمات أخرى في “غوغل”، وفقما كشفت المجموعة العملاقة.

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ويتميز الهاتف بتقنية “سولي”، عبارة عن رادار يتم تطويره منذ 5 سنوات، فضلًا عن تقنية التعرف على الوجوه بسلاسة أكبر.

وقال المسؤول عن هذا المشروع في قسم “بيكسل” براندون باربلو: “إذا تعرفت عليكم أجهزة الاستشعار والخوارزميات، سيفعّل الهاتف في اللحظة التي تمسكونه بها بحركة واحدة”.

وتسمح أجهزة الاستشعار بفتح قفل الهاتف دون النظر إلى الشاشة، وإجراء مدفوعات إلكترونية أو تفعيل تطبيقات.