محمد بن زايد يوجه رسالة إلى ملك المغرب 

وكتب ابن زايد على "تويتر"، اليوم الثلاثاء "خالص تهانينا لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الــ 20 لتوليه العرش".
وتابع "نبارك للشعب المغربي الشقيق هذه المناسبة، متمنين له مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، وللعلاقات الأخوية الطيبة، التي تجمع بلدينا وشعبينا كل الخير ودوام النمو والتطور".
ويحتفل العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ20 لجلوسه على العرش في 30 يوليو.
وتتزين المدن المغربية في عيد العرش بالأعلام الوطنية وتنشر الصحف المحلية تقارير عن حصيلة المنجزات خلال السنوات الماضية.
وفي 23 يوليو 1999، خلف محمد السادس البالغ من العمر حينها 35 عاما، والده الملك الحسن الثاني، الذي توفى بعد 38 عاما من حكم المغرب.
وفي 30 يوليو نصب الملك الجديد، الذي وعد بتخفيف الفقر في خطابه الأول.
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