دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

حصل تطبيق Android Auto الخاص بالسيارات على تصميم جديد بدأت جوجل بإرساله تدريجياً منذ اليوم، فلو كانت سيارتك تدعمه فإنه سيتوفر لديك خلال الأسابيع القادمة.

كانت جوجل قد أعلنت عن Android Auto لأول مرة في عام 2015 والذي يقوم بعرض محتويات هاتفك على شاشة السيارة، وهو مختلف عن نظام التشغيل المعدل خصيصاً للسيارات من أندرويد.

في مؤتمر المطورين الماضي بشهر مايو استعرضت جوجل التصميم الجديد واليوم بدأت بتوفيره والذي سيصل إلى 500 طراز من السيارات من 50 علامة تجارية.

وللأسف لن يظهر التصميم الجديد للتطبيق على شاشة الهاتف حيث أنها سيتم استبدالها بوضعية القيادة الجديدة الخاصة بمساعد جوجل والتي تم الكشف عنها في مؤتمر المطورين أيضاً، بل سيظهر التصميم الجديد فقط في شاشة السيارة.

التصميم الجديد يتيح عرض المعلومات المفيدة بوضوح أكبر وتبسيط إجراء المهام الشائعة أثناء القيادة. مثلاً عند تشغيله فإنه يتابع تشغيل الموسيقى من مكان التوقف مع تشغيل تطبيق الملاحة الذي تفضله. ولو وضعت مسارك الذي ستمضي فيه على هاتفك، فإنه سيظهر مباشرة ضمن شاشة السيارة.

ومن أسفل اليسار يمكنك الضغط على زر الدائرة لعرض التطبيقات الأكثر استخداماً وتلاحظ أن معظم الأيقونات لديها إضافة أيقونة صغيرة لمساعد قوقل وهذا يعني أنها تدعم المساعد وستعمل من خلاله، فلو ضغطت على تطبيق الطقس فإن المساعد سيخبرك بحالة الطقس المتوقعة، وكذلك للتقويم والأخبار وحتى إعداد المنبه.

ومع مركز الإشعارات الجديد يمكنك استعراض المكالمات الواردة والرسائل والتنبيهات للاختيار فيما بينها. ويمكنك استخدام مساعد قوقل لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل أو حتى قراءة الإشعارات.

هناك الكثير من التحسينات في المزايا والتصميم الجديد، حتى أنه أصبح يدعم الشاشات العريضة للإستفادة منها بعرض معلومات أكثر مثل أزرار التحكم بالموسيقى أو عرض المكالمات قيد الاتصال وغيرها.

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التدوينة جوجل تبدأ بإطلاق التصميم الجديد لتطبيق Android Auto للسيارات ظهرت أولاً على عالم التقنية.