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وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، مع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم احمد الذخيري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، التعاون المشترك.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن الذخيري قدم -خلال اللقاء- عرضا مفصلا حول نشاطاته، شاكرا الوزير بوقدوم على دعم الجزائر لمنظمته، لاسيما احتضانها للمقر الإقليمي (المغرب العربي) للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي تم تدشينه يوم الأحد الماضي، معربا عن أمله في أن يلعب هذا المكتب دورا رياديا في تطوير العمل العربي المشترك في المجال الزراعي.

من جانبه، أكد الوزير الجزائري أن بلاده ستعمل على إنجاح المهام الموكلة للمكتب الإقليمي ليقوم بدور فعال وناجع في التعاون والتنسيق بين دول المنطقة المغاربية من جهة، وتعزيز الشراكة العربية الإفريقية في المجال الزراعي عبر برامج ومشاريع يلمسها المواطن من جهة أخرى.

 

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