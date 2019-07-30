الأردن يبحث مع مسؤول أممى سبل تعزيز الشراكة والتعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أخيم شتاينر، سبل تعزيز الشراكة بين الأردن ومنظمات الأمم المتحدة، وتعميق التعاون نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
واستعرض الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء- المستجدات الإقليمية وآثارها على البرامج التنموية، والجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات المتنامية لأزمة اللجوء السوري، كما اتفقا على استمرار التنسيق فيما يتعلق بدعم المجتمعات المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد الصفدي أهمية أن تسهم برامج الأمم المتحدة في مواجهة أزمة اللجوء بمساعدة المجتمعات المحلية على تحمل الضغوط المتولدة من الأزمة، مشيرا إلى التزام المملكة بأهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
من جهته، أكد شتاينر حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعميق التعاون مع المملكة.
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