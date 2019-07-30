إيطاليا تستنكر "الصمت الدولي" إزاء استهداف مواقع مدنية بليبيا

روما / باريش ستشكين / الخليج 365

استنكر نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الداخلية ماتيو سالفيني، الثلاثاء، صمت المنظمات الدولية حيال استهداف مواقع مدنية في ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سالفيني مع نظيره الليبي بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فتحي باشاغا، ناقشا فيه وضع المدنيين في طرابلس وقضية الهجرة غير النظامية، بحسب بيان للداخلية الإيطالية.

ونقل البيان عن سالفيني قوله إنه "من غير المقبول أن يتم استهداف أماكن مدنية مثل المستشفيات والمطارات في ليبيا، وأن تظل المنظمات الدولية صامتة حيال هذا العدوان".

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وأكد سالفيني على تعاون ودعم الحكومة الإيطالية لليبيا، معربا عن أمله في عودة الاستقرار للبلد الأخير في أسرع وقت.

ووفق وزير الداخلية الإيطالي، فإن "من يغذي هذه الحروب في ليبيا ويمقت إيطاليا وأوروبا، يعرض أمن القارة بأسرها للخطر"، دون تحديد.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، هجومًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية، دون أن تحقق تقدما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.