سفير إيطاليا بليبيا يجدد موقف بلاده الرافض للعدوان على طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

جدد السفير الإيطالي بليبيا جوزيبي قاليماردي، التاكيد على دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وموقفهم الرافض للعدوان على طرابلس وما نتج عنه من تهديد لحياة المدنيين.

وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية، الثلاثاء الماضي، دون أن تحقق تقدما.

تصريحات السفير الإيطالي جاءت خلال لقائه الثلاثاء، برئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

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واستعرض اللقاء عددا من الملفات الهامة حيث تطرق إلى "آخر التطورات العسكرية والأمنية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، وملف الهجرة غير الشرعية وتداعيات القصف الجوي للقوات المعتدية الذي استهدف مركز لإيواء المهاجرين وأدى إلى مقتل العشرات".

من جانبه أكد السراج على ثوابت الموقف القائم على الاستمرار في الدفاع عن العاصمة طرابلس.

وناقش الجانبان وفق البيان سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري يأخذ في الاعتبار أبعادها الإنسانية والأمنية والاقتصادية بمساهمة فعالة من المجتمع الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.