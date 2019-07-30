مدون موريتاني يغادر البلاد عقب إعلان توبته عن الإساءة للإسلام

نواكشوط / الخليج 365

غادر المدون الموريتاني، محمد الشيخ ولد امخيطير، بلاده متوجها نحو دولة أوروبية، عبر السنغال، عقب إعلان توبته عن الإساءة للإسلام.

والثلاثاء، قالت وسائل إعلام موريتانية إن امخيطير غادر، الإثنين، موريتانيا إلى السنغال، فيما رافقته قوة أمنية طيلة وجوده في البلاد.

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وينتظر أن يغادر ولد امخيطير عبر مطار العاصمة السنغالية داكار إلى دولة أوروبية، رجحت المصادر نفسها أن تكون إسبانيا.

وفي يناير / كانون الثاني 2014، أوقفت السلطات الموريتانية المدون على خلفية مقال اعتبر "مسيئا للنبي محمد (صلي الله عليه وسلم)، وحكم عليه بداية بالإعدام عقب إدانته بتهمة "الزندقة"، لكن محكمة الاستئناف عادت وكيفت التهمة على أنها "ردة"، وأجازت النظر في قبول توبته، وهو ما أكدته المحكمة العليا نهاية 2017، لتخفف حكمه إلى الحبس لمدة عامين.

ومؤخرا، بث التلفزيوني الحكومي في موريتانيا مقطعا لـ"ولد امخيطير" يعلن فيه توبته، قبل أن يبث له جلسة مع عدد من العلماء جدد خلالها التوبة، والندم على ما بدر منه من إساءة للنبي محمد"، وفق المصدر ذاته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.