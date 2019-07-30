وسائل إعلام إسرائيلية تنفي وقوع إطلاق نار وسط الضفة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

نفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن وقوع حادث إطلاق نار، قرب مستوطنة حلميش، غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام ومنها موقع القناة التلفزيونية السابعة، إن قوات الجيش الإسرائيلي هرعت لمكان، قيل أنه شهد حادث إطلاق نار، لكن تبين أن الحدث هو عبارة عن إلقاء حجارة ثقيلة من قبل فلسطينيين، على مركبات المستوطنين.

وذكر الموقع أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وكان الموقع الإلكتروني، لصحيفة يديعوت أحرونوت، قد قال إن حادث إطلاق نار وقع في المكان وأسفر عن وقوع إصابة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.