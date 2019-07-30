تعليق الدراسة بولاية كسلا شرقي السودان إلى أجل غير مسمي

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، تعليق الدراسة في جميع مدارس ولاية كسلا شرقي البلاد، إلى أجل غير مسمى.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن وزارة التربية والتعليم بولاية كسلا، إعلانها تعليق الدراسة بجميع محليات (إداريات) الولاية.

ولم توضح الوكالة سببا للتعليق، إلا أن ذلك يأتي متزامنا مع تظاهرات غاضبة عمّت مدن البلاد، للتنديد بمقتل 5 محتجين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان الإثنين، منهم 4 طلاب.

والثلاثاء، طالبت لجنة المعلمين (أحد المكونات الرئيسة لتجمع المهنيين) المجلس العسكري، بضرورة تعليق الدراسة بصورة عاجلة، وحتى تكوين حكومة مدنية، حفاظا على أرواح الطلاب والطالبات.

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وقتل 5 محتجين بينهم 4 طلاب، الإثنين، فيما أصيب 62 آخرين، في أحداث فض مسيرة طلابية شهدتها المدينة التابعة لولاية شمال كردفان، رفضا لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش بالخرطوم قبل نحو شهرين، وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة.

وأعلن والي ولاية شمال كردفان المكلف، الإثنين، عن تشكيل لجنة تحقيق وتقصي للأحداث، متهما مندسين بالدخول وسط المسيرة الطلابية السلمية.

وقررت لجنة أمن الولاية تعليق الدراسة بمرحلتيها الأساسية والثانوية، بجميع مدارس الولاية، "حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين إلى حين إشعار آخر"، وفق بيان.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.