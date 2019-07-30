حماية_المستهلك: لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية

صحيفة الخليج الالكترونية قالت جمعية حماية المستهلك، إنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية دون قرار موافقة من وزارة التعليم. Advertisements وأضافت “حماية المستهلك”: في حال مخالفة ذلك تقدم ببلاغ لدى وزارة التعليم على الرقم: 19996. جاء ذلك في تغريدة على حساب الجمعية الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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