يأتي ذلك بعدما أعلنت عن فائض بلغ 27.8 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام والذي كان أول فائض لها منذ 2014.
وحققت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إيرادات نفطية قدرها 174.9 مليار ريال في الربع الثاني، بانخفاض 5% عن الفترة ذاتها قبل عام، بينما بلغت إيراداتها غير النفطية 85.8 مليار ريال بانخفاض 4%على أساس سنوي.
وفي النصف الأول من العام، سجلت السعودية عجزا بلغ 5.68 مليار ريال، وفقا لبيانات نشرتها وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل عجزا 33.5 مليار ريال في الربع الثاني من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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