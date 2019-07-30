السعودية تسجل عجزا 33.5 مليار ريال في الربع الثاني من 2019

يأتي ذلك بعدما أعلنت عن فائض بلغ 27.8 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام والذي كان أول فائض لها منذ 2014.

وحققت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إيرادات نفطية قدرها 174.9 مليار ريال في الربع الثاني، بانخفاض 5% عن الفترة ذاتها قبل عام، بينما بلغت إيراداتها غير النفطية 85.8 مليار ريال بانخفاض 4%على أساس سنوي.

وفي النصف الأول من العام، سجلت السعودية عجزا بلغ 5.68 مليار ريال، وفقا لبيانات نشرتها وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء.