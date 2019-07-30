العراق والكويت... تعاون لمراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية إن "الشيخ خالد الجراح، أكد خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص القيادة السياسية في الدولتين على تذليل كافة الصعاب، لدعم هذه الروابط وتوحيد الرؤى، بشأن كافة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأوضح البيان، أن اللقاء تخلله عقد جلسة مباحثات بين الجانبين؛ تم خلالها مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تفعيل التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين. ويضمن ذلك، مراقبة الحدود البرية والبحرية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتجارة المخدرات والسلاح.

وأعرب وزير الداخلية العراقي، عن ارتياحه لما تم بحثه من موضوعات خلال اللقاء؛ مبينا أن هناك توافقا كاملا بين رؤى الجانبين.

جرت مباحثات بين وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري، الذي يزور الكويت، ونظيره خالد الجراح الصباح، اليوم الثلاثاء، حول مكافحة الإرهاب، والمخدرات.

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن اجتماعا عقد بين الوزير الياسري، ونظيره الكويتي، الصباح، بحضور عدد من القادة والمسؤولين الأمنيين.

ونقل البيان عن الوزير العراقي، قوله "إن العراق بدأ خطوات جدية لتحقيق الأمن، وتعزيز الاستقرار بعد انتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي ، مبديا حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بالمجال الأمني".

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وشدد الياسري، على أهمية توسيع آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الجارين، داعيا إلى مزيد من التفاهم، والتعاون من أجل المضي قدما في مكافحة المخدرات، ومحاربة الإرهاب، والأفكار المتطرفة.

من جهته، رحب الوزير الكويتي، بزيارة نظيره العراقي، والوفد المرافق له، حسبما اختتم بيان المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقي.

وتشهد الكويت، زيارة وفد رفيع المستوى يترأسه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الذي ألتقى بالأمير الكويتي، صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد الماضي، 28 يوليو/ تموز الجاري.

وبحث الحلبوسي، مع المسؤوليين الكويتيين، تشكيل لجان مشتركة لدراسة مشاريع إعادة الإعمار في العراق، من خلال المنح التي خصصت في مؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت.

وكانت الكويت قد استضافت في فبراير/ شباط 2018 مؤتمرا لإعادة إعمار العراق، منحت فيه بغداد 30 مليار دولار، وهي تشكل نحو 34 % من الاحتياج الفعلي للبلاد.