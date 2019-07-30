هذا الموضوع براءة إختراع جديدة لهاتف مميز بشاشة ثلاثية من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.
سجلت العملاق الكوري براءة إختراع جديدة لتصميم جديد في الهواتف الذكية يتميز بشاشة ثلاثية قابلة للتدوير لتحاكي شفرات المروحة.
تستمر شركة سامسونج في تسجيل براءات إختراع لتصاميم مختلفة في الهواتف الذكية، حيث سجلت العملاق الكوري بالفعل أكثر من تصميم لهواتف قابلة للطي، إلا أن براءة إختراع الشركة الجديدة تأتي لتقدم رؤية جديدة وتصميم غير تقليدي في الهواتف الذكية المميزة بأكثر من شاشة.
لا تنتقل كل براءات الإختراع التي يتم تسجيلها من سامسونج إلى مرحلة التنفيذ غالباً، إلا أن العملاق الكوري مستمرة في تطوير التصاميم الجديدة التي تضع ملامح لمستقبل الهواتف الذكية.
وفي تصميم غير تقليدي سجل من سامسونج في براءة إختراع جديدة، كشف عن هاتف يأتي بثلاثة من الشاشات التي تتميز بتصميم دائري من الأسفل وتتصل من الجزء السفلي للهاتف، على أن تدعم الشاشات التدوير والإنفصال عن بعضها البعض من الجزء العلوي للشاشات بتصميم أقرب إلى شفرات المروحة.
أيضاً من المقرر أن تعمل الشاشات الثلاثة للهاتف بشكل منفصل عن بعضها البعض، حتى مع إتصال الهاتف في الجزء السفلي، حيث من المتوقع أن يدعم هذا التصميم تعدد المهام على الهاتف، مع إمكانية تشغيل تطبيق على كل شاشة بشكل مستقل، مثل تشغيل تطبيقات التواصل على إحدى الشاشات، ومحتوى الفيديو على الشاشة الأخرى وتطبيق أخر على الشاشة الثالثة.
بالتأكيد مازال هذا التصميم في مراحله الأولى في مخططات براءة الإختراع، لذا لا يمكن التأكيد على إنتقاله في وقت قريب إلى مرحلة التنفيذ، إلا أنه يقدم نظرة جديد لمستقبل تصميم الهواتف الذكية.
المصدر
هذا الموضوع براءة إختراع جديدة لهاتف مميز بشاشة ثلاثية من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.
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