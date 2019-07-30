شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستخدم الواقع الافتراضى لتدريب السائقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دَشَّنَتْ مؤسسة المواصلات العامة الإماراتية، المرحلة الأولى من تقنيات الواقع الافتراضي VR ، لتعزيز منظومة تدريب سائقي قطاع نقل الركاب بما يساهم في تطوير أدائهم وإسعاد المتعاملين، ليكون للهيئة بذلك السبق والريادة في استخدام تقنيات الواقع الافتراضي كأول جهة حكومية في منطقة الشرق الأوسط تتبع هذه التقنية لتدريب سائقي قطاع نقل الركاب.

وقال عبد الله المير، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة الإماراتية، إن هذه المنهجية الذكية تندرج ضمن خطة خصخصة تدريب سائقي نقل الركاب ،وسيتم تعميمها لاحقا على جميع المعاهد المتعاقدة مع الهيئة والمختصة بتدريب وتأهيل سائقي قطاع نقل الركاب، وذلك من منطلق حرص الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية بهدف الارتقاء بجودة مخرجات التدريب من خلال التطوير والتحديث المستمر واستحداث برامج جديدة لدعم متطلبات أنشطة القطاع في امارة دبي، وإن المرحلة الأولى من تدشين تقنيات الواقع الافتراضي تهدف إلى تدريب السائقين الجدد على كيفية تفقُّد الحافلة وفحصها قبل استلامها للمساهمة في تحقيق رؤية الهيئة "تنقل آمن وسهل للجميع".

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وأضاف المير : إن المرحلة الثانية ستتضمن استخدام تقنيات الواقع الافتراضي في جميع الدورات التدريبية، سواء التأسيسية منها أو التكميلية، أو إعادة تأهيل المتسببين في حوادث مرورية، أو شكاوى المتعاملين، وإن مؤسسة المواصلات العامة تولي أهمية كبرى لتدريب سائقي نقل الركاب من خلال الحرص على انتهاج أساليب متقدمة ومتميّزة ووفق أرقى المعايير العالمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل تقنية الواقع الافتراضي التي تتميز باستخدام أدوات معرفية مبتكرة بثلاثة أبعاد خلال الدورات التدريبية، منها التدريب التصوري والتدريب عن بُعد بما يضمن جودة مخرجات التدريب ويسهم في إسعاد المتعاملين.