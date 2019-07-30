شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من حماية المستهلك بشأن «الرسوم الدراسية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت جمعية حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية دون قرار موافقة من وزارة التعليم.
وأوضحت الجمعية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه في حال مخالفة ذلك يرجى التقدم ببلاغ لدى وزارة التعليم على الرقم (19996).
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