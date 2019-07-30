شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من حماية المستهلك بشأن «الرسوم الدراسية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت جمعية حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية دون قرار موافقة من وزارة التعليم.

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وأوضحت الجمعية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه في حال مخالفة ذلك يرجى التقدم ببلاغ لدى وزارة التعليم على الرقم (19996).