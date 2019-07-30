جندي أفغاني يقتل عسكريَين أميركيين

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محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب | منذ ساعتين في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 15:54
قتل جندي أفغاني عسكريَين أميركيين، في قاعدة للجيش الأفغاني جنوب البلاد.
وقال مسؤول في الشرطة المحلية إن "جندياً أفغانياً أطلق النار على الجنديين الأميركيين"، مشيراً إلى مقتلهما وجرح ثالث.
ورحّب الناطق باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد بـ "إطلاق جندي أفغاني النار" على جنود أميركيين، مستدركاً أن هذا الجندي لم يكن من عنصراً مندساً من الحركة.
وكان جندي أفغاني قتل في 17 الشهر الجاري عقيداً في الجيش الأفغاني، في ولاية غزني شرق البلاد. وتبنّت "طالبان" الهجوم.
وبذلك يرتفع إلى 12 عدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا أثناء القتال منذ مطلع العام، فيما تجري واشنطن حواراً مباشراً مع "طالبان" لإبرام اتفاق سلام في أفغانستان.
وقُتل حوالى 2300 عسكري أميركي وجُرح أكثر من 20400 آخرين، منذ غزو أفغانستان أواخر العام 2001، بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة. لكن عدد القتلى في صفوف الأميركيين تراجع إلى حد كبير بعد العام 2014، عندما لم تعد بعثة الحلف الأطلسي مهمة قتالية.
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