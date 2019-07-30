شكرا لقرائتكم 18 قتيلاً في تحطّم طائرة عسكرية باكستانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روالبندي (باكستان) - أ ف ب | منذ ساعتين في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 15:53

قُتل 18 شخصاً اليوم (الثلثاء)، بعد تحطّم طائرة عسكرية صغيرة في حيّ سكني في روالبندي قرب العاصمة الباكستانية إسلام آباد.



وقال ناطق باسم فرق الإسعاف إن 5 من القتلى هم أفراد الطاقم، فيما أن الآخرين مدنيون، مضيفاً أن الحادث أدى إلى جرح 12 شخصاً.

وتابع أن "الجثث متفحمة، ما يجعل التعرّف على هوياتها مستحيلاً، ونُقلت إلى المستشفى العسكري لإجراء (تحليل) للحمض النووي".

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وحصل الحادث في إحدى ضواحي روالبندي التي تضمّ مقرّ قيادة الجيش الباكستاني. وفرض عناصر من الجيش طوقاً أمنياً حول مكان سقوط الطائرة، فيما هرعت سيارات إسعاف إلى الموقع.

وأعلن الجيش أنها طائرة تدريب كانت "في مهمة تأهيل روتينية" عندما حصل الحادث، مشيراً الى أن طاقمها يضمّ 5 أفراد، بينهم طياران.

وقال قروي يقيم في المنطقة: "كنت نائماً واستيقظت على دويّ انفجار قوي. خرجت من المنزل وشاهدت ألسنة لهب ترتفع. هرعنا إلى المكان ووجدنا أفراداً يصرخون". وأضاف: "حاولنا مساعدتهم، لكن ألسنة اللهب كانت كبيرة جداً وكثيفة جداً، لذلك لم نتمكّن من فعل أي شيء". وأشار إلى أن "بين القتلى 7 من أفراد عائلة واحدة".

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن "ألمه" للمأساة.