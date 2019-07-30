شكرا لقرائتكم الإعدام لمستشار سابق لروحاني دين بقتل زوجته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - طهران – أ ب | منذ 3 ساعات في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 15:52
أعلن القضاء الإيراني أن محكمة قضت بإعدام الرئيس السابق لبلدية طهران محمد علي نجفي، بعد إدانته بقتل زوجته.
وذكر الناطق باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي أن نجفي دين بإطلاق النار على زوجته ميترا أستاد. وأشار إلى إمكان استئناف الحكم خلال 20 يوماً، علماً أن عائلة الضحية تصرّ على إعدام الجاني شنقاً.
وكان نجفي سلّم نفسه للشرطة، في 28 أيار (مايو) الماضي، معترفاً بقتل زوجته، ومتهماً إياها بكشف أسراره الشخصية.
نجفي الذي يُعدّ إصلاحياً وكان مستشاراً للرئيس الإيراني حسن روحاني، انتُخب رئيساً لبلدية طهران في آب (أغسطس) 2017، لكنه قدّم استقالته في نيسان (أبريل) 2018، مبرّراً قراره بأسباب صحية.
لكن ذلك جاء بعدما وجّه إليه متشددون انتقادات عنيفة، إثر حضوره حفلة مدرسية شهدت رقص تلميذات.
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