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الجزائر- سبوتنيك. قال قايد صالح في تصريحات اليوم الثلاثاء، بمناسبة إشرافه على مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط"نثمن مسعى الحوار الذي ينبغي أن يتمحور أساسا حول إجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال"ونبارك عمل لجنة الحوار الوطني بعيدا عن الشروط المسبقة التي وصلت إلى حد الإملاءات".
وأضاف قايد صالح "نؤكد مرة أخرى أننا في الجيش الوطني الشعبي، لن نحيد عن موقفنا الثابت، بخصوص التمسك بالإطار الدستوري، لأننا ملتزمون بقوانين الجمهورية، ولأننا كذلك تعهدنا أمام الله والوطن والشعب باحترام الدستور، مهما كانت الظروف".
كما حذر رئيس الأركان الجزائري من الدعوات التي تنادي للابتعاد عن الإطار الدستوري، وقال "نحذر الأبواق التي لا زالت تدعو للابتعاد عن الدستور، والسقوط في فخ الفراغ الدستوري الذي يعد البوابة المباشرة المؤدية إلى الفوضى والمجهول".
© AFP 2019 / FAROUK BATICHE
هذا وكانت لجنة الحوار الوطني التي التقت بالحكومة نهاية الأسبوع الماضي ، قد أمهلت الحكومة أسبوعا لتنفيذ وعودها بإجراءات تهدئة أو تجميد نشاطها. يذكر أن من بين الشروط التي وضعتها لجنة الحوار هي إطلاق صراح جميع المعتقلين السياسيين وحماية الحريات والتقليل من الإجراءات الأمنية المشددة على المدن الكبرى لإعاقة التجمعات حسب تعبيرهم، وكذلك المطالبة برحيل الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الجزائري يؤكد تمسك الجيش بالإطار الدستوري ويحذر من السقوط في فراغ دستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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