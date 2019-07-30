سماء الكويت تشهد ظاهرة فلكية نادرة غدا الأربعاء

قال الفلكي الكويتي، خالد الجمعان، إن سماء الكويت ستشهد غدا الأربعاء استتار كوكب الزهرة خلف القمر، وذلك مع نهاية الليل عند بزوغ الفجر، مشيرا إلى أن مشاهدة هذه الظاهرة ستكون لفترة قصيرة قبيل طلوع الشمس، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح الجمعان أن جزءا من العالم سيشاهد هذه الظاهرة الفلكية المميزة، مبينا أنها ستكون وقت التوقيت المحلي للكويت من الساعة 3:00 حتى 4:50 صباحا، وتكون عند الأفق باتجاه الشرق.

وأفاد بأن الاستتار، هو مرور جرم سماوي وراء جرم سماوي آخر، فيختفي جزئيا أو كليا لفترة معينة بالنسبة للراصد في موقع معين.