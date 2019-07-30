مباحثات أمنية هامة بين العراق والكويت

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن اجتماعا عقد بين الوزير الياسري، ونظيره الكويتي، الصباح، بحضور عدد من القادة والمسؤولين الأمنيين.

ونقل البيان عن الوزير العراقي، قوله "إن العراق بدأ خطوات جدية لتحقيق الأمن، وتعزيز الاستقرار بعد انتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي ، مبديا حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بالمجال الأمني".

وشدد الياسري، على أهمية توسيع آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الجارين، داعيا إلى مزيد من التفاهم، والتعاون من أجل المضي قدما في مكافحة المخدرات، ومحاربة الإرهاب، والأفكار المتطرفة.

من جهته، رحب الوزير الكويتي، بزيارة نظيره العراقي، والوفد المرافق له، حسبما اختتم بيان المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقي.

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وتشهد الكويت، زيارة وفد رفيع المستوى يترأسه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الذي ألتقى بالأمير الكويتي، صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد الماضي، 28 يوليو/ تموز الجاري.

وبحث الحلبوسي، مع المسؤوليين الكويتيين، تشكيل لجان مشتركة لدراسة مشاريع إعادة الإعمار في العراق، من خلال المنح التي خصصت في مؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت.

وكانت الكويت قد استضافت في فبراير/ شباط 2018 مؤتمرا لإعادة إعمار العراق، منحت فيه بغداد 30 مليار دولار، وهي تشكل نحو 34 % من الاحتياج الفعلي للبلاد.