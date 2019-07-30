السعودية تحذر من مرض لا علاج له

كتبت السفارة عبر حسابها في "تويتر": "تهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمى الضنك نظرا لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة".
وتعرف منظمة الصحة العالمية حمى الضنك بأنها عدوى فيروسية تنتقل إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة أنثى من جنس الزاعجة مصابة بالعدوى.
وتظهر أعراض المرض خلال فترة تتراوح بين 3 أيام و14 يوماً (من 4 إلى 7 أيام في المتوسط) عقب اللدغة المُعدية.
وأشارت إلى أن حمى الضنك مرض يشبه الأنفلونزا ويصيب الرضع وصغار الأطفال والبالغين.
وبحسب الصحة العالمية لا يوجد علاج محدد ضد حمى الضنك، لافتا إلى أن حمى الضنك الوخيمة فهي من مضاعفات المرض التي قد تؤدي إلى الوفاة، غير أنّه يمكن، غالباً، إنقاذ أرواح المصابين بها بتشخيص المرض في مراحل مبكّرة وتدبير العلاج بالعناية اللازمة من قبل أطباء وممرضين متمرّسين.
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