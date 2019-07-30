دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مواصفات هاتف Galaxy Note10 plus قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

مزيد من التسريبات التي تستعرض مواصفات سلسلة هواتف Galaxy Note10 القادمة، وفي أحدث التسريبات التي نشرت اليوم كشف عن مواصفات هاتف Galaxy Note10 plus بشكل تفصيلي قبل الإعلان الرسمي.

ينطلق هاتف Galaxy Note10 plus قريباً بشاشة مميزة بحجم 6.8 إنش مع جودة عرض QHD بلس بدقة 1440 في 3040 بيكسل، كما يتميز بتصميم ثقب الكاميرة الأمامية الذي يتوسط الشاشة.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Exynos 9825 من سامسونج أو رقاقة Snapdragon 855 بلس في نماذج أخرى من الهاتف، أيضاً يأتي هاتف Galaxy Note10 plus بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت في ذاكرة UFS 3.0.

ويأتي هاتف Galaxy Note10 plus بقياسات 162.3 في 77.1 في 7.9 مم، كما يصل وزن الهاتف إلى 198 جرام، مع بطارية بقدرة 4300 mAh، أيضاً يدعم الهاتف شاحن بقدرة 45W بتقنية الشحن السريع، إلا أن التسريبات تشير إلى أن محتوى الصندوق سيأتي بشاحن 25W، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 20W.

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من جانب أخر يضم هاتف Galaxy Note10 plus كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع ثلاثة مراحل متغيرة في العدسات بين f/1.5 و f/1.8 وأيضاً f/2.4، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدساتf/2.1 وهو مستشعر telephoto يدعم تصوير بآداء أفضل في الإضاءة المنخفضة، كما يأتي مستشعر 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة مع فتحة عدسات f/2.2. من جانب أخر تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 10 ميجا بيكسل.

سامسونج تقدم أيضاً هاتف Galaxy Note10 plus دون مدخل 3.5مم للسماعات، أو مستشعر IR blaster، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

يذكر أن سامسونج تفتح باب الحجز المسبق لهاتف Galaxy Note10 plus في نفس اليوم المقرر للإعلان الرسمي 7 من أغسطس، على أن تبدأ شحن الهواتف في 23 من أغسطس، حيث يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 999 يورو.

المصدر

هذا الموضوع مواصفات هاتف Galaxy Note10 plus قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.