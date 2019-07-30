دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع MediaTek تعلن رسمياً عن رقاقات معالج Helio G90 وG90T التي تستهدف هواتف الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة MediaTek عن الإصدارات الجديدة من رقاقات المعالج Helio G90 و G90T التي تستهدف دعم هواتف الألعاب المتوسطة ومنخفضة التكلفة بآداء مميز وبإستجابة سريعة في تجربة الألعاب.

أصبحت الهواتف المخصصة للألعاب أو الهواتف التي تقدم مميزات إضافية للمستخدمين في الألعاب سمة رئيسية من سمات الإصدارت الجديدة من الهواتف الذكية، وشركة MediaTek تحرص على أن تقدم الرقاقات اللازمة لدعم هواتف الألعاب القادمة، حيث أعلنت عن رقاقتي Helio G90 و G90T اليوم.

وتأتي رقاقتي معالج Helio G90 و G90T بثماني من الأنوية مع سرعة تصل إلى 2.05GHz، حيث تضم الرقاقات كلاً من أنوية ARM Cortex-A76 وA55 التي ترتكز عليها الرقاقات المميزة من هواوي وكوالكوم، كما تدعم MediaTek وحدة المعالجة بكرت شاشة Mali G76 بسرعة تصل إلى 800MHz، ويدعم المعالج ذاكرة حتى سعة 10 جيجا بايت رام في LPDDR4x.

كما تقدم MediaTek رقاقتي Helio G90 و G90T كأول الإصدارات التي تستهدف الألعاب بشكل خاص، كما تحتوي المعالجات على نظام متكامل للألعاب في وحدة المعالجة والذي يتضمن تقنية الشركة “HyperEngine” التي تأتي بمجموعة من المميزات لدعم آداء أفضل للهواتف في الألعاب.

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أيضاً تدعم الرقاقات تقنية HDR10، كما تضم الرقاقات تقنية للذكاء الإصطناعي تعمل على التنبؤ مسبقاً بمشكلة في الإتصال بشبكة Wi-Fi، لتعمل الرقاقة تلقائياً للإنتقال إلى الإتصال عن طريق البيانات وشبكات LTE، أيضاً يأتي نظام وحدة المعالجة بتقنية جديدة في محرك يدعم الإستجابة السريعة في اللمس على الشاشة.

يذكر أن شركة MediaTek تهدف لدعم الجيل القادم من الهواتف المخصصة للألعاب على غرار كلاً من هواتف Razer Phone 2 أو Asus ROG Phone 2، إلا أن MediaTek تستهدف بشكل خاص الإصدارات المتوسطة أو منخفضة التكلفة من هواتف الألعاب.

المصدر

هذا الموضوع MediaTek تعلن رسمياً عن رقاقات معالج Helio G90 وG90T التي تستهدف هواتف الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.