تحت شعار «وأذن في الناس بالحج» تستعد حاليا قناة اقرأ، كعادتها في كل عام لتغطية مناسك موسم الحج، من خلال باقة متنوعة من البرامج المباشرة والمسجلة في مدن جدة والمدينة والأردن والقاهرة، بالإضافة إلى تقارير ونوافذ إخبارية مباشرة من عرفات ومزدلفة ومنى والمدينة المنورة.
وقال محمد أحمد سلام، مدير القنوات، أن «اقرأ» تنفرد هذا العام بمجموعة مهمة من البرامج مثل برنامج «الميدان» الذي يسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتوفير أقصى سبل الراحة للحجيج، واستعراض أهم المشروعات التي تم إنجازها في المشاعر المقدسة، مع تقديم لقاءات مستمرة مع قيادات العمل الميداني.
كما أشار «سلام» إلى أن البرامج ستنطلق مع بداية اليوم الأول من شهر زي الحجة، ومنها برامج «يوميات الحج» وبرنامج «مشاعر في الحج»، وبرنامج «الحج حياة» وبرنامج «فتاوى الحج»، بالإضافة إلى برنامج المسابقات والجوائز «معا في الحج».
كانت هذه تفاصيل خبر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية..قنوات اقرأ تستعد لتغطية موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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