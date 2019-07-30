تعليق الدراسة بجميع مدارس السودان لأجل غير مسمى

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الحراك السوداني لا يزال مستمرا

وأصدر مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف محيي الدين الجعلي، قرارا إداريا يقضي بـ"تعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات إلى أجل غير مسمى".

وعاد التوتر إلى الأجواء السياسية في السودان، بعد أحداث مدينة الأبيض حيث قتل 5 متظاهرين من بينهم 4 طلاب مدارس بالرصاص الاثنين.

وأكد مفاوضون في حركة الاحتجاج عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري، الثلاثاء، بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في الأُبيض.

وكان من المفترض أن تستأنف الثلاثاء مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج، لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، لكن لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت الاثنين مقتل 5 متظاهرين في الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط البلاد.

وفي 17 يوليو الجاري، وقع قادة المجلس وتحالف قوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، إعلانا سياسيا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، مما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.