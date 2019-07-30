نشوب حريق بفندق مخصص لحجاج فلسطينيين في السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

استطاعت قوات الدفاع المدني السعودي صباح اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في سكن حجاج قطاع غزة في مكة المكرمة. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وتم إخلاء جميع الحجاج الفلسطينيين من فندق "جوهر السعد" دون وقوع إصابات بين الحجاج، حسبما أفادت "روسيا اليوم" في نبأ لها. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن الحريق اندلع نتيجة ماس في غرفة الكهرباء، وأدى لانتشار دخان كثيف في الطابق الأرضي، ما اضطر إدارة الفندق إلى إخلاء الحجاج.