نشوب حريق بفندق مخصص لحجاج فلسطينيين في السعودية

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استطاعت قوات الدفاع المدني السعودي صباح اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في سكن حجاج قطاع غزة في مكة المكرمة. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
وتم إخلاء جميع الحجاج الفلسطينيين من فندق "جوهر السعد" دون وقوع إصابات بين الحجاج، حسبما أفادت "روسيا اليوم" في نبأ لها. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن الحريق اندلع نتيجة ماس في غرفة الكهرباء، وأدى لانتشار دخان كثيف في الطابق الأرضي، ما اضطر إدارة الفندق إلى إخلاء الحجاج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.