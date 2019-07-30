شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة فى جميع مدارس السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت السلطات السودانية تعليق الدراسة في كل مدارس الدولة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك ، في أعقاب مسيرات طلابية انطلقت اليوم الثلاثاء في أنحاء عدة للتنديد بالأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان أمس الاثنين.

وأصدر مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف محي الدين الجعلي قرارا إداريا بتعليق الدراسة ، في كل المحليات ، في وقت توجه وفد من المجلس العسكري إلى الأبيض لمتابعة الأحداث هناك.

Advertisements

وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من تعليق الدراسة في ولاية شمال كردفان (وسط السودان وغرب الخرطوم) التي شهدت عاصمتها (مدينة الأبيض)، أمس تظاهرات لطلاب المدارس تخللتها أعمال عنف سقط فيها 5 قتلى بينهم 3 طلاب ، حسب ما أعلن والي شمال كردفان المكلف اللواء الصادق الطيب عبد الله محملا "مندسين" المسؤولية عن أعمال العنف التي رافقت تظاهرات الطلاب.

وأكد رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان أن مقتل متظاهرين في الأبيض "جريمة غير مقبولة" .. مشددا على ضرورة "المحاسبة الفورية والرادعة".