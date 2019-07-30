شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الإمارات ضمن الدول المتقدمة فى منظمة التجارة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن المقترحين اللذين تقدمت بهما الولايات المتحدة الأمريكية في منظمة التجارة العالمية حول "عدم إمكانية أن تعلن الدول عن نفسها كبلدان نامية، لكي لا تستغل المرونات الممنوحة للدول النامية والأقل نمواً بموجب نصوص وأحكام اتفاقيات المنظمة التي تندرج تحت ما يسمى بالمعاملة الخاصة والتفضيلية "لن يؤثر على التزامات الدولة الحالية ومصالحها في منظمة التجارة العالمية بشكل كبير ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

ذكرت وزارة الاقتصاد - في بيان توضيحي حصلت "وكالة أنباء الإمارات" على نسخة منه، ردا على تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية تأثر الإمارات ضمن هذه الخطوة - أن المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة تشير عادة لفئة من النصوص القانونية في اتفاقيات المنظمة الحالية التي تعطي الدول النامية، من جانب واحد، مرونة فيما يتعلق بتنفيذ الإلتزامات، ومن جانب آخر، تُعطي الدول المتقدمة الحق في معاملة الدول النامية بصورة تفضيلية