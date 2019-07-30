شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفى استهداف طائرات إسرائيلية لمعسكر شمال ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت السلطات العراقية اليوم الثلاثاء، ما تردد بشأن استهداف طائرات إسرائيلية لمعسكر العراق (أشرف سابقا)، الذى يقع فى ناحية العظيم النائية المحاذية لمحافظة صلاح الدين، شمال ديالى.

وقال قائد الفرقة الخامسة للجيش للعراقى اللواء الركن أكرم صدام - حسبما نقلت قناة (الإخبارية) العراقية - إن "قواته تتولى حماية المعسكر بالكامل، ولم تسجل أية خروقات أو استهداف بطائرات مسيرة أو غيرها".

من جانبه، نفى رئيس لجنة الأمن فى مجلس المحافظة صادق الحسينى، حدوث أى استهداف جوى للمعسكر، مشيرا إلى حدوث تماس كهربائى - قبل يومين - داخل القاعات دون تسجيل أية خسائر.