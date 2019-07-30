شكرا لقرائتكم خبر عن إيران والإمارات تجريان محادثات حول الأمن البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران ستحيي محادثات حول الأمن البحري اليوم الثلاثاء، مع مسؤولين من الإمارات وذلك مع تفاقم الاحتكاكات بين الجمهورية الإسلامية والغرب في منطقة الخليج.

والمحادثات متوقفة منذ 2013 لكن الإمارات تريد المساعدة في تهدئة الأزمة.

وقالت وكالة الطلبة الإيرانية شبه الرسمية للأنباء "سيعقد الاجتماع المشترك السادس يوم الثلاثاء بين وفد من سبعة أعضاء من خفر السواحل الإماراتي ومسؤولين إيرانيين في طهران".

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ولم تنسب الوكالة تقريرها إلى مصدر وقالت إن الاجتماع سيناقش قضايا الحدود المشتركة والزيارات المتبادلة بين مواطني الدولتين والدخول غير المشروع والاتصالات البحرية.

وقال مسؤول إيراني طالبا عدم نشر اسمه "تعطي إيران دوما أهمية كبرى لأمن الخليج الفارسي وتحتاج إلى تعاون جميع دول الخليج الفارسي".