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العاهل السعودى يوجه جميع قطاعات الدولة لخدمة الحجاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة نيوم بمنطقة تبوك، للاطمئنان على  اكتمال  الاستعدادات التي وفرتها مختلف القطاعات لخدمة الحجاج وراحتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة.

 

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ووفقًا لوكالة الأنباء ، فإن العاهل السعودى، وجه جميع قطاعات الدولة بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن في سبيل هذا الشرف العظيم.

 

وهنأ الملك سلمان، حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها على ما منّ به عليهم من فضل القدوم للأراضي المقدسة، وحمد الله على ما شرف به المملكة قيادة وشعبا من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

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