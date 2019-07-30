شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تفكك خلية إرهابية تجند الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القضاء العراقى، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية تقوم بتجنيد الشباب للانضمام فى صفوف التنظيمات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة ديالى شرق العراق.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى العراقى، فى بيان، أوردته قناة "الإخبارية العراقية"، بأنه جرى تفكيك الخلية الإرهابية فى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى"، مبينا أن "الخلية مكونة من 3 متهمين بينهم سيدة تعمل على تجنيد الشباب للانخراط فى صفوف تنظيم داعش الإرهابى عبر مواقع التواصل الاجتماعى".

وأضاف أن "القوات الأمنية ألقت القبض على المتهمين بمتابعة وإشراف محكمة بعقوبة".

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وأشار إلى أن "المحكمة اتخذت كافة الإجراءات بحق المتهمين وصدقت اعترافاتهم قضائيا وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وتعلن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، عن قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيمات الإرهابية فى مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.