شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يصدر توجيها عاجلا بشأن الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة نيوم بمنطقة تبوك.

واطمأن الملك سلمان على اكتمال الاستعدادات التي وفرتها مختلف القطاعات لخدمة الحجاج وراحتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة، ووجه جميع قطاعات الدولة بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن في سبيل هذا الشرف العظيم.

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​وهنأ الملك سلمان، حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها على ما منّ به عليهم من فضل القدوم للأراضي المقدسة، وحمد الله على ما شرف به المملكة قيادة وشعبا من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".