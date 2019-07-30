السلطات السودانية تسمح للبشير بحضور تشييع والدته‎

الخرطوم / الخليج 365

سمحت السلطات السودانية، للرئيس المعزول عمر البشير، بالخروج من مقر اعتقاله بسجن "كوبر" المركزي بالعاصمة الخرطوم، للمشاركة في تشييع والدته.

وتوفيت هدية محمد الزين والدة البشير، مساء الإثنين، بمستشفى السلاح الطبي بمدينة أمدرمان غربي العاصمة.



وحسب مراسل الخليج 365، فإن البشير وشقيقه عبد الله، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين (صديق شخصي للبشير)، حضروا صلاة الجنازة بمنزل الأسرة (بحي كوبر العريق) وسط انتشار أمني كثيف.

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ورافق البشير حراسة أمنية محدودة، حيث ووري الجثمان الثرى بمقابر "حلة حمد" مساء الإثنين، في مدينة الخرطوم بحري.

فيما أفاد شهود عيان للأناضول، بأن منزل الأسرة لا زال يستقبل، الثلاثاء، جموع المعزين، وسط انتشار واسع للجيش والشرطة وقوات الدعم السريع.

وعزل الجيش، البشير، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد احتجاجات شعبية متواصلة لأكثر من خمسة أشهر.

ويقبع البشير في سجن كوبر شمالي الخرطوم، حيث يواجه عدة تهم بينها "التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين" ،و"تدبير انقلاب 1989" والفساد المالي.

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