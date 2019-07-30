الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين شمالي العراق

أنقرة/ محمد طوسون/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارات جوية على معاقل المنظمة، في إطار عملية "المخلب" المستمرة في منطقة هاكورك شمالي العراق.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزراة على حسابها في موقع تويتر، الثلاثاء، بخصوص "عملية المخلب" التي انطلقت في 27 مايو/ أيار الجاري.
وأوضحت أن الغارات أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا".
وأشارت أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية ارتفع إلى 76.
وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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