رئيس وزراء العراق يلغي مؤتمره الصحفي الأسبوعي

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إلغاء مؤتمره الصحفي الأسبوعي، وتعيين متحدثين باسم مكتبه الإعلامي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، اطلعت عليه الخليج 365، "تأكيدًا على ما تم تداوله مع الأخوة الصحفيين خلال الأشهر الماضية، نود تبليغكم بعدم عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي بدءًا من هذا اليوم".

ولفت البيان إلى "اعتماد آليات تواصل جديدة، من بينها تسمية متحدثين باسم المكتب الإعلامي".

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ولم يكشف البيان عن الأسباب التي دفعت إلى إلغاء المؤتمر الأسبوعي، واعتماد آلية جديدة، كما لم يتم الإعلان بعد عن أسماء المتحدثين باسم المكتب الإعلامي.

وخلال الفترة الماضية، جرت العادة على عقد رئيس الوزراء مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء من كل أسبوع، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، لاستعراض مقررات الاجتماع والإجابة على أسئلة الصحفيين.

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