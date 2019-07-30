تركي بن طلال يفتتح مركز رجال و سيدات الاعمال و المستثمرين بأمانة عسير

الخليج - سلمى القحطاني

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مركز خدمات رجال و سيدات الأعمال و المستثمرين بأمانة منطقة عسير ، و ذلك بحضور أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي و عدد من المسؤولين و المستثمرين .

و يهدف المركز إلى تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين عبر توفير كافة التسهيلات التي تلبي تطلعاتهم وبما يتناسب معهم .

هذا و قد تجول سموه في أنحاء المركز ، و استمع خلال جولته إلى شرح مفصل عن تجهيزات المركز .

و أوضح الدكتور وليد الحميدي بأن المركز قد تم تهيئته بصورة مميزة لاستقبال المستفيدين من المستثمرين .

مؤكداً بأن الأمانة تسعد باستقبالهم و خدمتهم خصوصا و أنها اختارت مجموعة من أكفأ موظفيها لتقديم كل التسهيلات والخدمات لهم.

وأشار إلى أن رغبة الأمانة تتبلور في توفير خدمة راقية للمستثمرين و التي كانت هي الدافع لإنشاء مركز خاص لخدمتهم .

منوها بأن المركز سيعنى بالاهتمام بشكل مباشر ومكثف بالمستفيدين و ذلك من خلال مواكبة كل جديد بما يرتقى بمستوى وجودة ما يقدم لهم من خدمات والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم للعمل على تلبيتها بالصورة التي تمكنهم من تطوير أعمالهم التجارية و الخدمية، وتسهيل أنشطتهم في خدمة اقتصاديات منطقة عسير.

الجدير بالذكر فإن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المملكة ، علما بأن الأمانة قد هيأت بالمركز عدد من المقرات المجهزة بكافة احتياجاتها للجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل أعمال مستفيدي المركز و التي تتمثل في الغرفة التجارية بأبها والدفاع المدني و الجوازات وكتابة العدل ومكتب العمل والزكاة والدخل.